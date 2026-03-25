Зеленський провів чистку в СБУ

Як передає RegioNews, про це йдеться в указах голови держави №269/2026 і №270/2026, які опубліковано на сайті Офісу президента.

Зеленський призначив на посаду керівника департаменту контррозвідки Служби безпеки України Сергія Гуньковського, а головою департаменту військової контррозвідки відомства став Віктор Заєць.

Обидва документи затверджені Зеленським 25 березня.

Як повідомлялось, Зеленський звільнив начальника СБУ в Житомирській області. Йдеться про Володимира Компаниченка.