Зеленський провів чистку в СБУ
Володимир Зеленський призначив глав департаментів контррозвідки та військової контррозвідки СБУ
Як передає RegioNews, про це йдеться в указах голови держави №269/2026 і №270/2026, які опубліковано на сайті Офісу президента.
Зеленський призначив на посаду керівника департаменту контррозвідки Служби безпеки України Сергія Гуньковського, а головою департаменту військової контррозвідки відомства став Віктор Заєць.
Обидва документи затверджені Зеленським 25 березня.
Як повідомлялось, Зеленський звільнив начальника СБУ в Житомирській області. Йдеться про Володимира Компаниченка.
СБУ ліквідувала кілера ГРУ РФ і затримала його спільників: кого хотіли вбити росіяниВсі новини »
24 березня 2026, 14:05Зеленський доручив підготувати план роботи ВР, якщо війна триватиме ще три роки – ЗМІ
24 березня 2026, 10:40СБУ викрила угорського розвідника, який керував агентурною мережею на Закарпатті
23 березня 2026, 15:21
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
На Буковині псевдобанкір виманив вкрав у жінки майже 100 тисяч
25 березня 2026, 17:15Стало відомо, якою буде погода 26 березня
25 березня 2026, 17:10На Волині водій авто "прокатав" на капоті працівника ТЦК
25 березня 2026, 16:22ЗСУ уразили російське бойове судно вартістю сотні мільйонів доларів
25 березня 2026, 15:55Гусаков в Україні: псевдозбір на лікування СМА і нові подробиці слідства
25 березня 2026, 15:24Сила духу на льоду: на Прикарпатті відбувся турнір із парахокею
25 березня 2026, 14:49Експерти розповіли, у чому небезпека нових атак РФ по Україні
25 березня 2026, 14:49"Навчання" за 15 тисяч: на Житомирщині ділок торгував фейковими документами для водіїв
25 березня 2026, 14:45В Одесі аферист виманив гроші у військового
25 березня 2026, 14:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі блоги »