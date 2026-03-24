Завтра в Украине не будет отключений света

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В среду, 25 марта, в Украине не будет графиков отключения света.

То есть, электроэнергия будет на протяжении всех суток во всех регионах.

В компании обратились с просьбой, чтобы люди пользовались мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 15:00.

Как сообщалось, из-за атак РФ в ночь на 24 марта шесть областей Украины частично остались без света. Восстановительные работы продолжаются.