Завтра в Україні не буде відключень світла

У середу, 25 березня, в Україні не буде графіків відключень світла.

Тобто, електроенергія буде протягом всієї доби у всіх регіонах.

У компанії звернулись з проханням, щоб люди користувалися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 15:00.

Як повідомлялось, через атаки РФ у ніч на 24 березня шість областей України частково залишилися без світла. Відновлювальні роботи тривають.