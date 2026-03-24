Завтра в Україні не буде відключень світла
Українців закликали користуватися потужними електроприладами в певні години
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.
У середу, 25 березня, в Україні не буде графіків відключень світла.
Тобто, електроенергія буде протягом всієї доби у всіх регіонах.
У компанії звернулись з проханням, щоб люди користувалися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 15:00.
Як повідомлялось, через атаки РФ у ніч на 24 березня шість областей України частково залишилися без світла. Відновлювальні роботи тривають.
