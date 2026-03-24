Эксстрадиция из Польши: херсонец подозревается в изнасиловании и убийстве матери и ребенка

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Польше задержан и экстрадирован в Украину 41-летний мужчина из Херсона, подозреваемый в убийстве бывшей жены и ее 7-летней дочери, а также в изнасиловании ребенка

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Преступление произошло в июле 2022 года на временно оккупированной территории Херсона. 40-летняя женщина приехала к бывшему мужу вместе с дочерью в надежде на более безопасные условия. Вместо этого хозяин убил обоих.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что перед смертью девочка стала жертвой изнасилования.

После совершенного подозреваемый покинул город и долгое время скрывался за границей. В марте 2025 года ему заочно сообщили о подозрении и объявили в международный розыск.

Благодаря сотрудничеству с польскими правоохранителями мужчина был задержан, и 19 марта 2026 года его экстрадировали в Украину. Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей.

Ему инкриминируют умышленное убийство двух лиц и изнасилование малолетней (п. п. 1, 2, 10 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152 УК Украины). Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

С начала 2026 года в Украину уже экстрадированы три человека из Бельгии, Германии и Польши. В то же время, Украина выполнила международные обязательства и удовлетворила запросы на выдачу правонарушителей в Бельгию, Чехию и Австрию.

