24 марта 2026, 10:57

Эксстрадиция из Польши: херсонец подозревается в изнасиловании и убийстве матери и ребенка

Иллюстративное фото: из открытых источников
В Польше задержан и экстрадирован в Украину 41-летний мужчина из Херсона, подозреваемый в убийстве бывшей жены и ее 7-летней дочери, а также в изнасиловании ребенка

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Преступление произошло в июле 2022 года на временно оккупированной территории Херсона. 40-летняя женщина приехала к бывшему мужу вместе с дочерью в надежде на более безопасные условия. Вместо этого хозяин убил обоих.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что перед смертью девочка стала жертвой изнасилования.

После совершенного подозреваемый покинул город и долгое время скрывался за границей. В марте 2025 года ему заочно сообщили о подозрении и объявили в международный розыск.

Благодаря сотрудничеству с польскими правоохранителями мужчина был задержан, и 19 марта 2026 года его экстрадировали в Украину. Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей.

Ему инкриминируют умышленное убийство двух лиц и изнасилование малолетней (п. п. 1, 2, 10 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152 УК Украины). Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

С начала 2026 года в Украину уже экстрадированы три человека из Бельгии, Германии и Польши. В то же время, Украина выполнила международные обязательства и удовлетворила запросы на выдачу правонарушителей в Бельгию, Чехию и Австрию.

Напомним, в Запорожье буду судить мужчину, который несколько лет насиловал ребенка сожительницы. Злоумышленник устрашил ее, говоря, что никто не поверит ее свидетельствам. Мать девочки не знала о насилии.

23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
