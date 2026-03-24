Екстрадиція з Польщі: херсонець підозрюється у зґвалтуванні та вбивстві матері і дитини

У Польщі затримано та екстрадовано до України 41-річного чоловіка з Херсона, якого підозрюють у вбивстві колишньої дружини та її 7-річної доньки, а також у зґвалтуванні дитини

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Злочин стався у липні 2022 року на тимчасово окупованій території Херсона. 40-річна жінка приїхала до колишнього чоловіка разом із дочкою, сподіваючись на безпечніші умови. Натомість господар убив обох.

Судово-медична експертиза підтвердила, що перед смертю дівчинка стала жертвою зґвалтування.

Після скоєного підозрюваний покинув місто та тривалий час переховувався за кордоном. У березні 2025 року йому заочно повідомили про підозру та оголосили в міжнародний розшук.

Завдяки співпраці з польськими правоохоронцями чоловіка затримали, і 19 березня 2026 року його екстрадували до України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.

Йому інкримінують умисне вбивство двох осіб та зґвалтування малолітньої (п. п. 1, 2, 10 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152 КК України). Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

З початку 2026 року до України вже екстрадовано трьох осіб із Бельгії, Німеччини та Польщі. Водночас Україна виконала міжнародні зобов’язання та задовольнила запити на видачу правопорушників до Бельгії, Чехії та Австрії.

