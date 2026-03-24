24 березня 2026, 10:57

Екстрадиція з Польщі: херсонець підозрюється у зґвалтуванні та вбивстві матері і дитини

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Польщі затримано та екстрадовано до України 41-річного чоловіка з Херсона, якого підозрюють у вбивстві колишньої дружини та її 7-річної доньки, а також у зґвалтуванні дитини

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Злочин стався у липні 2022 року на тимчасово окупованій території Херсона. 40-річна жінка приїхала до колишнього чоловіка разом із дочкою, сподіваючись на безпечніші умови. Натомість господар убив обох.

Судово-медична експертиза підтвердила, що перед смертю дівчинка стала жертвою зґвалтування.

Після скоєного підозрюваний покинув місто та тривалий час переховувався за кордоном. У березні 2025 року йому заочно повідомили про підозру та оголосили в міжнародний розшук.

Завдяки співпраці з польськими правоохоронцями чоловіка затримали, і 19 березня 2026 року його екстрадували до України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.

Йому інкримінують умисне вбивство двох осіб та зґвалтування малолітньої (п. п. 1, 2, 10 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152 КК України). Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

З початку 2026 року до України вже екстрадовано трьох осіб із Бельгії, Німеччини та Польщі. Водночас Україна виконала міжнародні зобов’язання та задовольнила запити на видачу правопорушників до Бельгії, Чехії та Австрії.

Нагадаємо, в Запоріжжі судитиму чоловіка, який кілька років ґвалтував дитину співмешканки. Зловмисник залякував її, кажучи, що ніхто не повірить її свідченням. Матір дівчинки не знала про насильство.

Україна убивство Херсон Польща згвалтування дитина чоловік
