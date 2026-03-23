В Киеве и Киевской области начались экстренные отключения электроэнергии

иллюстративное фото: из открытых источников

По команде Укрэнерго были применены экстренные отключения в Киеве и Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют.

Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения армия РФ почти в 6 тысяч раз атаковала энергетическую систему Украины. Ущерб достигает десятков миллиардов.