В Киеве и Киевской области начались экстренные отключения электроэнергии
По команде Укрэнерго были применены экстренные отключения в Киеве и Киевской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.
"Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения", – говорится в сообщении.
Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют.
Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения армия РФ почти в 6 тысяч раз атаковала энергетическую систему Украины. Ущерб достигает десятков миллиардов.
