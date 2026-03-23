Стало известно, когда в Киеве завершается отопительный сезон
В Киеве с 24 марта завершают отопительный сезон
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соответствующее распоряжение КГГА.
Решение об этом городские власти приняли, учитывая погодные условия и прогнозное потепление, необходимость рационального использования энергоносителей.
"Взвешенное и своевременное решение о завершении отопительного сезона влияет и на то, чтобы киевляне не платили излишнее услугу отопления в условиях потепления", – говорится в сообщении.
Отключение жилых домов начнется уже со вторника, а учреждения социальной сферы – больницы, роддома, школы, детские сады и т.п. – будут отключаться по индивидуальным заявкам руководителей заведений.
Как сообщалось, зимой во время блекаутов тысячи домов в Киеве остались без теплоснабжения. Часть так и не смогли подключить к сети.