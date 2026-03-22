139 ударных дронов атаковали Украину: как отработала ПВО

В ночь на 22 марта (с 18:00 21 марта) враг совершил атаку на Украину 139 ударными беспилотниками. Приблизительно 80 из них были "шахеды"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что противовоздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 ПВО сбила или подавила 127 враждебных БПЛА на севере, юге и востоке страны.

В то же время, зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а обломки сбитых дронов упали еще на 7 локациях.

Напомним, в течение 21 марта ВСУ ликвидировали 940 кафиров . Уничтожены три танка, одна бронемашина, 30 артсистем, три РСЗО, три средства ПВО, один вертолет и 1885 дронов