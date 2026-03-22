22 марта 2026, 12:01

139 ударных дронов атаковали Украину: как отработала ПВО

Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 22 марта (с 18:00 21 марта) враг совершил атаку на Украину 139 ударными беспилотниками. Приблизительно 80 из них были "шахеды"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что противовоздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 ПВО сбила или подавила 127 враждебных БПЛА на севере, юге и востоке страны.

В то же время, зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а обломки сбитых дронов упали еще на 7 локациях.

Напомним, в течение 21 марта ВСУ ликвидировали 940 кафиров . Уничтожены три танка, одна бронемашина, 30 артсистем, три РСЗО, три средства ПВО, один вертолет и 1885 дронов

20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
