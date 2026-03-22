Майже 1550 дронів і понад 1200 авіабомб: Росія посилила атаки по Україні

За минулий тиждень російські війська випустили по Україні майже 1550 ударних безпілотників, понад 1260 керованих авіаційних бомб, а також застосували дві ракети

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Окрім того, за цей період Росія змогла збільшити обсяги продажу сирої нафти, що дозволяє їй отримувати додаткові кошти для фінансування війни.

"Прибутки дають Росії відчуття безкарності та можливості продовжувати війну. Тому тиск має продовжуватися, а санкції – працювати. Тіньовий флот Росії не повинен почуватися в безпеці у європейських водах чи будь-яких інших", – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив на необхідності посилення санкційного тиску.

"Танкери, які працюють на бюджет війни, можна й потрібно зупиняти та блокувати, а не лише відпускати. Я дякую кожному лідеру, який приймає відповідні рішення. Саме це наближає достойний мир", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 22 березня ворог здійснив атаку на Україну 139 ударними безпілотниками. Приблизно 80 із них були "шахеди". Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а уламки збитих дронів впали ще на 7 локаціях.