22 березня 2026, 14:31

Майже 1550 дронів і понад 1200 авіабомб: Росія посилила атаки по Україні

Фото: ДСНС Запоріжжя
За минулий тиждень російські війська випустили по Україні майже 1550 ударних безпілотників, понад 1260 керованих авіаційних бомб, а також застосували дві ракети

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Окрім того, за цей період Росія змогла збільшити обсяги продажу сирої нафти, що дозволяє їй отримувати додаткові кошти для фінансування війни.

"Прибутки дають Росії відчуття безкарності та можливості продовжувати війну. Тому тиск має продовжуватися, а санкції – працювати. Тіньовий флот Росії не повинен почуватися в безпеці у європейських водах чи будь-яких інших", – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив на необхідності посилення санкційного тиску.

"Танкери, які працюють на бюджет війни, можна й потрібно зупиняти та блокувати, а не лише відпускати. Я дякую кожному лідеру, який приймає відповідні рішення. Саме це наближає достойний мир", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 22 березня ворог здійснив атаку на Україну 139 ударними безпілотниками. Приблизно 80 із них були "шахеди". Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а уламки збитих дронів впали ще на 7 локаціях.

санкції Україна РФ війна обстріли атака авіабомба Зеленський Володимир дрони
На Харківщині російські дрони вдарили по медичному закладу
22 березня 2026, 12:58
Масовані атаки на Запоріжжя: дві людини загинули, вісім поранені
22 березня 2026, 11:17
На Одеській залізниці під час евакуації через ворожу атаку загинула провідниця
22 березня 2026, 10:56
Всі новини »
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
Вибух у супермаркеті Чернігова стався під час відбиття атаки – поліція
22 березня 2026, 17:39
У Києві поховали почесного Патріарха Філарета
22 березня 2026, 17:14
В Україні з початку року вже сталося 3 225 пожеж в екосистемах
22 березня 2026, 16:53
СБС України знищили два російських "Буки" у Брянській області
22 березня 2026, 15:47
Смертельне побиття на Закарпатті: підозрюваного затримали в лісі
22 березня 2026, 15:25
Проміжне покоління: Філарет, історія та крок у майбутнє
22 березня 2026, 14:16
Вибух у супермаркеті Чернігова: чотири людини отримали травми (Оновлено)
22 березня 2026, 13:46
Як знайти себе після війни: 5 порад від ветерана
22 березня 2026, 13:36
На Харківщині російські дрони вдарили по медичному закладу
22 березня 2026, 12:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
