На Харьковщине российские дроны ударили по медицинскому заведению
Утром 22 марта российские войска атаковали поселок Большой Бурлук в Харьковской области с помощью БпЛА
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что на территории медицинского учреждения огнем разрушены гаражные боксы и повреждена линия электропередач.
К счастью, обошлось без пострадавших.
К ликвидации пожара привлекли 15 спасателей и 4 единицы спецтехники.
Напомним, в ночь на 22 марта в городе Сумы российские войска атаковали спасателей во время исполнения служебных обязанностей. В результате атаки поврежден пожарный автомобиль. Личный состав не пострадал.
