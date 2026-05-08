Харьковщина под массированным огнем: пострадали 9 человек, в том числе дети

В течение суток российские войска обстреливали город Харьков и населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского, Купянского и Изюмского районов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атак пострадали гражданские граждане, в том числе дети.

В Новобаварском районе Харькова после попадания возник пожар в торговом киоске, взрывной волной повреждены десятки частных домов, заборы и автомобили. Острую реакцию на стресс и взрывные ранения получили девять человек, среди них две 7-летние девочки и 15-летняя девушка.

В Холодногорском районе и зафиксировано повреждение остекления домов и автомобилей.

В Изюмском районе российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по селу Яремовка, где поврежден жилой дом. Также в городе Изюм и селе Слабуновка в результате атак дронов повреждены домовладения.

В Богодуховском районе в селе Братеница в результате удара FPV-дроном повреждена крыша дома, пострадал 61-летний мужчина.

В Золочевской общине ночью дроны атаковали села Лютовка и Клиновая-Новоселовка. Уничтожен частный дом, повреждено учебное заведение, жилые дома и хозяйственные постройки. В поселке Золочев зафиксировано попадание по неработающему предприятию, а в селе Одноробовка – значительные разрушения многоквартирных домов и общежития.

Также повреждены частные дома в поселке Раздольное Лозовского района и автомобили в Старом Салтове, где пострадал 52-летний мужчина. Еще один пострадавший зафиксирован в селе Осиново Купянского района.

Полиция области задокументировала последствия обстрелов, осуществив осмотр мест событий и открыв новые уголовные производства по фактам военных преступлений.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Харьковской области зафиксировано около 30 тысяч таких производств.

