За сутки ВСУ ликвидировали 940 окупантов и уничтожили вертолет и технику врага
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 940 окупантов. Уничтожены три танка, одна бронемашина, 30 артсистем, три РСЗО, три средства ПВО, один вертолет и 1885 дронов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 22.03.26 ориентировочно составили:
Напомним, в Донецкой области украинские дроны ликвидировали вражеский Ка-52. Как известно, это уже второй вражеский вертолет на счету 59-й бригады (29 сентября 2025 года "Хижаки висот" попали в многоцелевой Ми-8).
21 марта 2026, 17:24Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове
21 марта 2026, 15:32
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
На Харьковщине российские дроны ударили по медицинскому заведению
22 марта 2026, 12:58После смерти Филарета УПЦ КП избрала нового патриарха: что известно
22 марта 2026, 12:33139 ударных дронов атаковали Украину: как отработала ПВО
22 марта 2026, 12:01Авария теплосети на мосту Патона в Киеве: без тепла Русановка и Березняки
22 марта 2026, 11:39Массированные атаки на Запорожье: два человека погибли, восемь ранены
22 марта 2026, 11:17На Одесской железной дороге во время эвакуации из-за вражеской атаки погибла проводница
22 марта 2026, 10:56Убийство полицейского в Донецкой области: подозреваемый задержан
22 марта 2026, 10:24Украина прощается с Патриархом Филаретом: в Киеве проходят траурные мероприятия
22 марта 2026, 09:43Враг атаковал спасателей в Сумах: поврежден пожарный автомобиль
22 марта 2026, 09:24
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
