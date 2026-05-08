В результате российских обстрелов часть потребителей в Запорожской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно", – говорится в сообщении.

Кроме того, из-за непогоды без электроснабжения остаются потребители в Ивано-Франковской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Также отмечается, что в Одесской области оператором системы распределения временно применены сетевые ограничения. Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в сети облэнерго.

В то же время в других регионах применение ограничений 8 мая не прогнозируется. Потребителей просят по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время – с 10:00 до 17:00. В вечерние часы, с 18:00 до 22:00, граждан просят экономно использовать электроэнергию. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 8 мая враг атаковал Украину 67-ю ударными БпЛА. Зафиксировано попадание 11 ударных БПЛА на 8 локациях.