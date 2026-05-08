Фото: полиция

ДТП произошло 7 мая около 21:00 в селе Купичволя Шептицкого района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На дороге столкнулись Boxer X125 под управлением 14-летнего парня и Sineray под управлением 31-летнего мужчины.

Оба водителя получили травмы, их госпитализировали в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 6 мая во Львовской области дети на мотоцикле попали в ДТП: 12-летний водитель и его пассажир в больнице.