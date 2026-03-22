13:46  22 березня
Вибух у супермаркеті Чернігова: чотири людини отримали травми
12:58  22 березня
На Харківщині російські дрони вдарили по медичному закладу
10:24  22 березня
Вбивство поліцейського на Донеччині: підозрюваного затримано
UA | RU
UA | RU
22 березня 2026, 12:01

139 ударних дронів атакували Україну: як відпрацювала ППО

Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 22 березня (з 18:00 21 березня) ворог здійснив атаку на Україну 139 ударними безпілотниками. Приблизно 80 із них були "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що протиповітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, ППО збила або подавила 127 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а уламки збитих дронів впали ще на 7 локаціях.

Нагадаємо, протягом 21 березня ЗСУ ліквідували 940 окупантів. Знищено три танки, одну бронемашини, 30 артсистем, три РСЗВ, три засоби ППО, один гелікоптер і 1885 дронів

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Росія Україна війна атака ППО Повітряні сили дрони
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Всі блоги »