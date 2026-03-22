139 ударних дронів атакували Україну: як відпрацювала ППО

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 22 березня (з 18:00 21 березня) ворог здійснив атаку на Україну 139 ударними безпілотниками. Приблизно 80 із них були "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що протиповітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, ППО збила або подавила 127 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а уламки збитих дронів впали ще на 7 локаціях.

Нагадаємо, протягом 21 березня ЗСУ ліквідували 940 окупантів. Знищено три танки, одну бронемашини, 30 артсистем, три РСЗВ, три засоби ППО, один гелікоптер і 1885 дронів