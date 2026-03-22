За добу ЗСУ ліквідували 940 окупантів та знищили гелікоптер і техніку ворога
Минулої доби ЗСУ ліквідували 940 окупантів. Знищено три танки, одну бронемашини, 30 артсистем, три РСЗВ, три засоби ППО, один гелікоптер і 1885 дронів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 22.03.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, на Донеччині українські дрони ліквідували ворожий Ка-52. Як відомо, це вже другий ворожий вертоліт на рахунку 59-ї бригади (29 вересня 2025 року "Хижаки висот" поцілили багатоцільовий Мі-8).
Сили оборони уразили пункти управління та ремонтну базу окупантів на Запоріжжі та ДонеччиніВсі новини »
Всі блоги »