Силы обороны поразили пункты управления и ремонтную базу оккупантов на Запорожье и Донетчине
В ночь на 21 марта ВСУ нанесли удары по нескольким важным объектам российских войск на временно оккупированных территориях
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В Мариуполе Донецкой области поразили пункт управления подразделения из состава центра "Рубикон".
В селе Хлеборобное на Запорожье под удар попало ремонтное подразделение российской армии.
Кроме того, ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт подразделения оккупантов в селе Парасковеевка на Донетчине.
Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются.
В Силах обороны отмечают, что будут продолжать уничтожать военные объекты врага как в оккупации, так и на территории РФ до полного прекращения вооруженной агрессии.
Напомним, ночью 21 марта Силы обороны Украины нанесли удар по объектам Саратовского нефтеперерабатывающего завода в России. Предприятие производит горюче-смазочные материалы для нужд российской армии.