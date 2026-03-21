21 марта 2026, 17:24

Силы обороны поразили пункты управления и ремонтную базу оккупантов на Запорожье и Донетчине

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 21 марта ВСУ нанесли удары по нескольким важным объектам российских войск на временно оккупированных территориях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В Мариуполе Донецкой области поразили пункт управления подразделения из состава центра "Рубикон".

В селе Хлеборобное на Запорожье под удар попало ремонтное подразделение российской армии.

Кроме того, ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт подразделения оккупантов в селе Парасковеевка на Донетчине.

Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются.

В Силах обороны отмечают, что будут продолжать уничтожать военные объекты врага как в оккупации, так и на территории РФ до полного прекращения вооруженной агрессии.

Напомним, ночью 21 марта Силы обороны Украины нанесли удар по объектам Саратовского нефтеперерабатывающего завода в России. Предприятие производит горюче-смазочные материалы для нужд российской армии.

