В ночь на 21 марта Силы обороны Украины нанесли удар по объектам Саратовского нефтеперерабатывающего завода в России

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Это предприятие обеспечивает переработку нефти и производит горюче-смазочные материалы, используемые для нужд российской армии.

По предварительным данным, на НПЗ повреждена установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Саратовский НПЗ является одним из старейших в России. По состоянию на 2023 год объем переработки на заводе составлял 4,8 млн тонн в год.

В Генштабе ВСУ отметили, что Силы обороны Украины продолжат удары по стратегическим объектам врага до прекращения вооруженной агрессии РФ.

Напомним, ранее беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Тихорецк" в Краснодарском крае России. После попадания на объекте вспыхнул масштабный пожар.