19:33  20 березня
На Івано-Франківщині не вистачає вчителів
16:59  20 березня
У Слов'янську розпочалась примусова евакуація дітей
16:29  20 березня
Голову Полтавської МСЕК засудили до двох років за оформлення інвалідності
UA | RU
UA | RU
21 березня 2026, 00:55

В Україні очікують подорожчання курятини

21 березня 2026, 00:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні традиційно перед Великоднем дорожчає курятина. На ціни впливає сезонний попит, а також суттєве здорожчання собівартості виробництва упродовж холодного сезону

Про це повідомляє Агро-Бізнес, передає RegioNews.

За словами виконавчого директора асоціації "Союз птахівників України" Сергія Карпенка, збільшення собівартості виробництва буде штовхати виробників до підвищення цін. Особливо це стосується відключень електроенергії, які впливають на весь ланцюжок постачання.

"Ціни реалізації знижуються вже 4 місяці поспіль і зараз знаходяться на рівні початку минулого року. Оскільки за цей час собівартість виросла, а ціни знизились, виробники працюють у збиток, тому подальше зниження цін призведе до зменшення виробництва і закриття невеликих гравців ринку", - додав експерт.

Слід зазначити, що зараз в Україні кілограм курячого філе коштує в середньому 233 гривні. Наприкінці минулого року вартість курячого філе становила 239,4 гривні за кілограм.

Нагадаємо, на українському роздрібному ринку фіксують подорожчання ресурсів через загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни м'ясо
