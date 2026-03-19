Украинские пограничники поразили российский комплекс стоимостью $50 тысяч

иллюстративное фото: из открытых источников

На Курском и Северо-Слобожанском направлениях пограничники бригады «Стальной границы» продолжают системно лишать противника живой силы и инженерные элементы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

За минувшие сутки бойцы уничтожили 3 вражеских авто, 3 укрытия, 5 антенн связи и квадроцикл. Кроме того, пилотам удалось поразить оккупантский комплекс наблюдения Муром-П.

Стоимость одного автономного мобильного комплекса видеотепловизионного наблюдения Муром-П составляет около 50 тысяч долларов США. Этот комплекс используется российскими оккупационными войсками для дальнего наблюдения, обнаруживая человека на расстоянии до 10 км (камера) и 4 км (тепловизор).

Ранее украинские пограничники показали, как уничтожают вражеские беспилотники с помощью дронов-перехватчиков.