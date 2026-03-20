В ночь на 20 марта враг атаковал Украину 156 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 90 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 133 российских беспилотника.

Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков сбитых целей на семи локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, ночью 20 марта в результате атаки беспилотников в Одесской области были повреждены два иностранных судна. На момент удара оба были пришвартованы у причалов и загружены зерном.