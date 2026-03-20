20 березня 2026, 13:01

На 98-му році життя помер патріарх Філарет

Фото: з відкритих джерел
У п'ятницю, 20 березня, на 98-му році життя відійшов у вічність Патріарх Філарет. Раніше повідомлялося, що його було госпіталізовано через різке погіршення стану здоров’я.

Про це повідомив Митрополит Епіфаній, передає RegioNews.

"Просімо у Всевишнього прийняти його у Своєму Небесному Царстві. Сердечні співчуття рідним спочилого владики", – зазначив він.

За словами Епіфанія, Патріарх Філарет завжди наголошував на важливості єдності Української Церкви навколо Київського Престолу, соборності та смирення перед волею Божою. Він присвятив життя служінню Богу, Церкві та українському народу.

"Серце Патріарха Філарета зупинилося, але молитва та пам’ять про нього залишаться в помісній автокефальній Українській Православній Церкві довіку. Нехай світлою і вічною буде пам’ять нового преставленого Патріарха", – сказав Митрополит.


Довідка: Філарет (в – миру Мирон Степанович Денисенко) – український церковний діяч, предстоятель Православної Церкви України (ПЦУ). Народився 23 січня 1929 року.

Один із провідних лідерів руху за автокефалію української церкви, який дбав про єдність ПЦУ навколо Київського престолу. Відомий проповіддю соборності, відданим служінням Богу та українському народові.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стан здоров'я 97-річного Патріарха Філарета залишається складним. Він був доставлений до медичного закладу 9 березня.

