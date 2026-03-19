19 марта 2026
Участник шоу "Голос страны" присоединился к ВСУ
19 марта 2026
В результате атаки РФ повреждена главная синагога Одессы
19 марта 2026
Завтра в Украине потеплеет до +14 градусов
19 марта 2026, 19:33

Укрэнерго обновило графики на 20 марта: где и как будут выключать свет в пятницу

иллюстративное фото: из открытых источников
В пятницу, 20 марта, во всех регионах Украины с 08:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений, а с 08:00 до 00:00 – графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Как отмечается, причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – добавили в Укрэнерго.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ совершила почти 6 тысяч атак на энергосистему Украины. Ущерб от атак оценивается в миллиарды долларов.

Дело Шурмы: заочно арестованный экс-чиновник "Запорожьеоблэнерго"
19 марта 2026, 10:59
Как будут выключать электроэнергию в Украине 19 марта
18 марта 2026, 18:22
В Киеве ввели временные графики отключений света
18 марта 2026, 11:06
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
