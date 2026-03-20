20 марта 2026, 07:13

Трое погибших и 13 раненых за сутки: последствия атак на Сумщине

Фото: Национальная полиция
За прошедшие сутки российские войска обстреляли 34 населенных пункта Сумской области. В результате атак погибли трое мирных жителей, еще 13 человек получили ранения различной степени тяжести

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Наибольшие потери понесла Хутор-Михайловская община – там погибли мужчины в возрасте 37 и 33 года. Еще двое местных жителей, 54 и 40 лет, получили ранения.

В Великописаревской общине в результате атак вражеских дронов погиб 62-летний мужчина, еще один 55-летний житель ранен.

В Эсманьском общине россияне ударили управляемой авиабомбой – пострадали четверо гражданских: мужчины 69 и 61 лет и женщины 50 и 73 лет.

В Ворожбянской общине беспилотник попал в гражданский автомобиль – травмированы двое мужчин в возрасте 64 и 65 лет.

В Хотинской общине в результате атаки дрона ранения получил 69-летний мужчина.

В Сумской городской общине из-за ударов беспилотников пострадали три человека – мужчины 28 и 49 лет и 23-летний парень.

На местах обстрелов работали следственно-оперативные группы и взрывотехнические подразделения полиции. Правоохранители задокументировали последствия атак и собрали доказательства для привлечения виновных к ответственности.

По всем фактам возбуждены уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, ночью 20 марта российские войска нанесли удары по Запорожскому району. В результате атаки погибла 30-летняя женщина. Ранены мужчина и 10-летний мальчик. В результате обстрела разрушены частные жилые дома.

13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Смерть 11-летнего мальчика с аутизмом в Харькове: дело матери передали в суд
