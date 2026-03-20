Трое погибших и 13 раненых за сутки: последствия атак на Сумщине

Фото: Национальная полиция

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 34 населенных пункта Сумской области. В результате атак погибли трое мирных жителей, еще 13 человек получили ранения различной степени тяжести

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Наибольшие потери понесла Хутор-Михайловская община – там погибли мужчины в возрасте 37 и 33 года. Еще двое местных жителей, 54 и 40 лет, получили ранения.

В Великописаревской общине в результате атак вражеских дронов погиб 62-летний мужчина, еще один 55-летний житель ранен.

В Эсманьском общине россияне ударили управляемой авиабомбой – пострадали четверо гражданских: мужчины 69 и 61 лет и женщины 50 и 73 лет.

В Ворожбянской общине беспилотник попал в гражданский автомобиль – травмированы двое мужчин в возрасте 64 и 65 лет.

В Хотинской общине в результате атаки дрона ранения получил 69-летний мужчина.

В Сумской городской общине из-за ударов беспилотников пострадали три человека – мужчины 28 и 49 лет и 23-летний парень.

На местах обстрелов работали следственно-оперативные группы и взрывотехнические подразделения полиции. Правоохранители задокументировали последствия атак и собрали доказательства для привлечения виновных к ответственности.

По всем фактам возбуждены уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, ночью 20 марта российские войска нанесли удары по Запорожскому району. В результате атаки погибла 30-летняя женщина. Ранены мужчина и 10-летний мальчик. В результате обстрела разрушены частные жилые дома.