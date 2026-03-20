Трое погибших и 13 раненых за сутки: последствия атак на Сумщине
За прошедшие сутки российские войска обстреляли 34 населенных пункта Сумской области. В результате атак погибли трое мирных жителей, еще 13 человек получили ранения различной степени тяжести
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Наибольшие потери понесла Хутор-Михайловская община – там погибли мужчины в возрасте 37 и 33 года. Еще двое местных жителей, 54 и 40 лет, получили ранения.
В Великописаревской общине в результате атак вражеских дронов погиб 62-летний мужчина, еще один 55-летний житель ранен.
В Эсманьском общине россияне ударили управляемой авиабомбой – пострадали четверо гражданских: мужчины 69 и 61 лет и женщины 50 и 73 лет.
В Ворожбянской общине беспилотник попал в гражданский автомобиль – травмированы двое мужчин в возрасте 64 и 65 лет.
В Хотинской общине в результате атаки дрона ранения получил 69-летний мужчина.
В Сумской городской общине из-за ударов беспилотников пострадали три человека – мужчины 28 и 49 лет и 23-летний парень.
На местах обстрелов работали следственно-оперативные группы и взрывотехнические подразделения полиции. Правоохранители задокументировали последствия атак и собрали доказательства для привлечения виновных к ответственности.
По всем фактам возбуждены уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.
Напомним, ночью 20 марта российские войска нанесли удары по Запорожскому району. В результате атаки погибла 30-летняя женщина. Ранены мужчина и 10-летний мальчик. В результате обстрела разрушены частные жилые дома.