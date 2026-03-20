Резерв+ будет временно недоступен
В приложении Резерв+ временно нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.
Причина – в реестре "Оберег" будут проходить плановые технические работы. Их начнут с 21:00 20 марта.
"Чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, заранее загрузите PDF-версию. Для этого на главном экране приложения нажмите плюс и выберите "Загрузить PDF", – говорится в сообщении Минобороны.
Работы завершатся в 09:00 21 марта, после чего сервисы будут работать в обычном режиме.
Напомним, жительница Киева оказалась в розыске ТЦК из-за ошибки реестра. Женщина несколько месяцев пытается доказать, что ее незаконно внесли в реестр военнообязанных.
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах у ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
В Киеве мужчина напал на знакомого с ножом прямо посреди улицы
20 марта 2026, 13:25Столкновение фуры и двух легковушек во Львовской области: двух человек госпитализировали
20 марта 2026, 13:02На 98-м году жизни умер патриарх Филарет
20 марта 2026, 13:01В Киевской области мать за 100 долларов продала 5-летнего ребенка насильнику
20 марта 2026, 12:55Довез до границы за $3500: в Одесской области задержали перевозчика до Молдовы
20 марта 2026, 12:46Четыре области Украины остались без света из-за атак на энергетику
20 марта 2026, 12:39В Киеве женщина пытала 9-летнего сына
20 марта 2026, 12:30Пять причин сказать "нет": почему НАТО не пойдет за Трампом в Иран
20 марта 2026, 12:17Полтавский горсовет через суд заставили определить ответственного за дороги
20 марта 2026, 12:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
