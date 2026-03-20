В приложении Резерв+ временно нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

Причина – в реестре "Оберег" будут проходить плановые технические работы. Их начнут с 21:00 20 марта.

"Чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, заранее загрузите PDF-версию. Для этого на главном экране приложения нажмите плюс и выберите "Загрузить PDF", – говорится в сообщении Минобороны.

Работы завершатся в 09:00 21 марта, после чего сервисы будут работать в обычном режиме.

