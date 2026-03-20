У застосунку Резерв+ тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Причина – у реєстрі "Оберіг" проходитимуть планові технічні роботи. Їх розпочнуть з 21:00 20 березня.

"Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть плюс та виберіть "Завантажити PDF", – йдеться у повідомленні Міноборони.

Роботи завершаться о 09:00 21 березня, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.

