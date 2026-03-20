Резерв+ буде тимчасово недоступний
У застосунку Резерв+ тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID
Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.
Причина – у реєстрі "Оберіг" проходитимуть планові технічні роботи. Їх розпочнуть з 21:00 20 березня.
"Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть плюс та виберіть "Завантажити PDF", – йдеться у повідомленні Міноборони.
Роботи завершаться о 09:00 21 березня, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.
Нагадаємо, жителька Києва опинилася у розшуку ТЦК через помилку реєстру. Жінка кілька місяців намагається довести, що її незаконно внесли до реєстру військовозобов'язаних.
20 березня 2026
