В Сумской области нашли военного из Буковины, которого почти год считали пропавшим без вести
В одной из больниц Сумской области нашли военного Руслана Михайлюка, которого считали пропавшим без вести с мая 2025 года
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.
В настоящее время военный из Буковины находится в военном госпитале с потерей памяти, частичной потерей зрения, контузиями и другими заболеваниями и ранениями.
Напомним, на днях в Сумской области задержали майора ТЦК, который организовал схему побега военнослужащих из частей на территории региона. За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Российские КАБ и дроны ударили по Сумщине – есть погибшие и раненыеВсе новости »
Все блоги »