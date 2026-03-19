В Сумской области нашли военного из Буковины, которого почти год считали пропавшим без вести

В одной из больниц Сумской области нашли военного Руслана Михайлюка, которого считали пропавшим без вести с мая 2025 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.

В настоящее время военный из Буковины находится в военном госпитале с потерей памяти, частичной потерей зрения, контузиями и другими заболеваниями и ранениями.

Напомним, на днях в Сумской области задержали майора ТЦК, который организовал схему побега военнослужащих из частей на территории региона. За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы.