Участник шоу "Голос страны" присоединился к ВСУ
В результате атаки РФ повреждена главная синагога Одессы
16:21  19 марта
Завтра в Украине потеплеет до +14 градусов
19 марта 2026, 19:49

В Сумской области нашли военного из Буковины, которого почти год считали пропавшим без вести

19 марта 2026, 19:49
фото: Facebook / Заставновский городской совет
В одной из больниц Сумской области нашли военного Руслана Михайлюка, которого считали пропавшим без вести с мая 2025 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.

В настоящее время военный из Буковины находится в военном госпитале с потерей памяти, частичной потерей зрения, контузиями и другими заболеваниями и ранениями.

Напомним, на днях в Сумской области задержали майора ТЦК, который организовал схему побега военнослужащих из частей на территории региона. За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Буковина армия Сумская область госпиталь пропавшие без вести военнослужащие
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
