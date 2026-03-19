Українські прикордонники уразили російський комплекс вартістю $50 тисяч

На Курському та Північно-Слобожанському напрямках прикордонники бригади «Сталевий Кордон» продовжують системно позбавляти противника живої сили та інженерні елементи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За минулу добу бійці знищили 3 ворожих авто, 3 укриття, 5 антен зв’язку і квадроцикл. Крім того, пілотам вдалось уразити окупантський комплекс спостереження "Муром-П".

Вартість одного автономного мобільного комплексу відеотепловізійного спостереження "Муром-П" становить близько 50 тисяч доларів США. Цей комплекс використовується російськими окупаційними військами для дальнього спостереження, виявляючи людину на відстані до 10 км (камера) та 4 км (тепловізор).

