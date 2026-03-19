19 марта 2026, 18:22

Военная летчица из Ивано-Франковской области вместо лечения снималась в "Мастер Шеф"

фото: сайт телеканала СТБ
Военнослужащая Виктория Кузнецова, официально находившаяся на стационарном лечении, действительно участвовала в съемках кулинарного шоу "Мастер Шеф"

Как передает RegioNews, об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева.

По данным следствия, штурман авиационного отряда одной из воинских частей с 14 апреля по 16 августа 2025 якобы находился на стационарном лечении в военном медучреждении.

Однако правоохранители установили, что с 22 апреля по 11 августа 2025 она фактически находилась в Киеве и Киевской области, где принимала участие в съемках телевизионной программы "Мастер Шеф".

В настоящее время она подозревается в уклонении от военной службы путем обмана в условиях особого периода. Если вина Кузнецовой будет доказана, то ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, в Прикарпатье объявили подозрение военному в СЗЧ, который сбил на авто девушку и скрылся. За совершенное ему грозит до 10 лет тюрьмы.

армия скандал МастерШеф летчик шоу
