Військова льотчиця з Івано-Франківщини замість лікування знімалась у "Мастер Шеф"

Військовослужбовиця Вікторія Кузнецова, яка офіційно перебувала на стаціонарному лікуванні, насправді брала участь у зйомках кулінарного шоу "Майстер Шеф"

Як передає RegioNews, про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва.

За даними слідства, штурман авіаційного загону однієї з військових частин з 14 квітня по 16 серпня 2025 року нібито перебувала на стаціонарному лікуванні у військовому медзакладі.

Однак правоохоронці встановили, що з 22 квітня по 11 серпня 2025 року вона фактично перебувала в Києві та Київській області, де брала участь у зйомках телевізійної програми "Мастер Шеф".

Наразі її підозрюють в ухиленні від військової служби шляхом обману в умовах особливого періоду. Якщо провину Кузнецової буде доведено, то їй загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Нагадаємо, на Прикарпатті оголосили підозру військовому у СЗЧ, який збив на авто дівчину та втік. За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення.