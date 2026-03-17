Люксові апартаменти, котеджі і бізнес: як родини трьох кіберполіцейських збагатіли за три роки

Родини трьох оперативників Департамент кіберполіції Національної поліції – Євгена Горбунова, Гурама Гіндії та Ігоря Теряника – за останні три роки значно збільшили свій майновий стан

Про це йдеться у новому рослідуванні Bihus.Info, передає RegioNews.

За даними журналістів, вони синхронно інвестували у люксові апартаменти та котеджі в Буковелі, маєток під Києвом та компанії, що за ринковими цінами тягне на кілька мільйонів доларів.

Чоловіки працювали разом ще у Департаменті захисту економіки НПУ Харківщини та обласному Департаменті стратегічних розслідувань, а у 2023 році всі перевелися до Кіберполіції у Києві. Журналісти відзначають, що майновий стан їхніх родин різко покращився після цього переведення.

Так, у 2023 році мати Ігоря Теряника та дружина Євгена Горбунова інвестували у преміальні апартаменти в готелі "Glacier Premium Apartments" у Буковелі.

Окрім цього, вони придбали котеджі у житловому комплексі "AMA Family Resort", а батько Гурама Гіндії – ще один котедж. За ринковими цінами ці інвестиції оцінюють щонайменше у $400 000 кожна.

Дружина Горбунова також купила землю у котеджному містечку "Квітка полонини" під Києвом, де будинки нині коштують близько $400 000.

Родини Горбунова та Гіндії синхронно інвестували у бізнес: торгівлю зерном, необробленим тютюном, насінням, кормами для тварин, а також у транспортну компанію. До переведення у Кіберполіцію жінки бізнесом офіційно не займалися.

Окрім цього, теща Горбунова та дядько Гіндії інвестували у понад 160 м² комерційних приміщень у ЖК "Новопечерські Липки" у Києві. За ринковими цінами це коштує щонайменше $560 000 без ремонту.

Журналісти зазначають, що офіційних доходів на такі покупки у родичів кіберполіцейських не було.

У телефонній розмові Євген Горбунов не відповів на запитання журналістів про елітне майно.

Гурам Гіндія заявив, що не має стосунку до інвестицій рідних, а кошти могли походити зі спадку від дідуся.

Ігоря Теряника звільнили з Кіберполіції у 2024 році за п'яне водіння, а інвестиції його матері Теряник також пояснив спадком від батька, деталей не надав.

Нагадаємо, раніше журналісти розповіли, що теща керівника київського управління Кіберполіції В'ячеслава Куліуша, одразу після його розлучення, стала власницею елітної нерухомості в Одесі та розпочала будівництво маєтку біля моря.