Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 17 марта враг атаковал Украину 178 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 110 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 154 вражеских беспилотника.

Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение обломков сбитых целей на двух локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, утром 17 марта россияне обстреляли Запорожье. Удар пришелся у одного из терминалов логистического оператора. Число пострадавших возросло до восьми.