У ніч на 17 березня ворог атакував Україну 178 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 110 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 154 ворожих безпілотника.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на двох локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, вранці 17 березня росіяни обстріляли Запоріжжя. Удар прийшовся біля одного з терміналів логістичного оператора. Кількість постраждалих зросла до восьми.