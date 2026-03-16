Кабмін додатково виділить 3 мільярди на ремонт доріг

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Уряд розподілив 12,6 млрд грн, передбачені у державному бюджеті на 2026 рік, на ремонт та утримання доріг загального користування. З них на поточні роботи спрямовуємо 4,6 млрд грн", – зазначила глава Кабміну.

Поточний ремонт на трасах міжнародного значення має бути завершений до 1 травня, а всі основні роботи – до 1 червня 2026 року.

