Україна активно готується до відновлення роботи аеропортів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на наказ, опублікований 13 березня на сайті Міністерства розвитку громад і територій.

Згідно документа утворена група працюватиме над розробкою пропозицій для відновлення польотів цивільної авіації та забезпечення безпеки цивільної інфраструктури в галузі.

Головою робочої групи є заступник міністра Мінрозвитку Сергій Деркач, він може залучати представників центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, до компетенції яких належать питання, що розглядаються робочою групою в рамках виконання покладених на неї завдань.

Нагадаємо, про відкриття неба над Україною для відновлення цивільної авіації говорять із 2023 року. У 2025 році стало відомо, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" та лоукостер Wizz Air провели переговори щодо можливості запуску пасажирських авіаперевезень.