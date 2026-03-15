13:42  15 березня
У Дніпрі побили і намагалися викрасти суддю
10:59  15 березня
Трасу Київ-Одеса вже почали ремонтувати
09:21  15 березня
В Одесі працівник ТЦК випадково вдарив шокером колегу
UA | RU
UA | RU
15 березня 2026, 11:23

Зеленський запропонував народним депутатам "працювати або йти на фронт"

Читайте также на русском языке
фото: Офіс Президента України
Читайте также
на русском языке

Депутати, які хотіли скласти мандат, повинні продовжувати виконувати свої обов’язки або мають долучитися до Сил оборони

Як передає RegioNews, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

Він зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення деякі депутати хотіли скласти мандат. Однак у період воєнного стану український парламент повинен продовжувати повноцінно функціонувати.

Народним депутатам доведеться або служити в парламенті згідно з українським законодавством, або я готовий проговорювати з представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт

На думку Зеленського, якщо депутати не служать державі в парламенті, то повинні служити державі на фронті.

Раніше нардеп Андрій Мотовиловець заявив, що близько 40 депутатів готові скласти мандат. Так він вважає, що фракція "Слуга народу" втратила ядро.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна політика Володимир Зеленський народні депутати
Трамп заявив, що "Зеленський – остання людина, до якої б США звернулись по допомогу"
15 березня 2026, 07:59
Замість п'яти – четверо: член угорської делегації відмовився їхати до України через страх мобілізації
13 березня 2026, 13:49
Всі новини »
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Всі публікації »
Віктор Таран
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »