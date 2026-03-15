Зеленський запропонував народним депутатам "працювати або йти на фронт"

Депутати, які хотіли скласти мандат, повинні продовжувати виконувати свої обов’язки або мають долучитися до Сил оборони

Як передає RegioNews, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

Він зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення деякі депутати хотіли скласти мандат. Однак у період воєнного стану український парламент повинен продовжувати повноцінно функціонувати.

Народним депутатам доведеться або служити в парламенті згідно з українським законодавством, або я готовий проговорювати з представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт

На думку Зеленського, якщо депутати не служать державі в парламенті, то повинні служити державі на фронті.

Раніше нардеп Андрій Мотовиловець заявив, що близько 40 депутатів готові скласти мандат. Так він вважає, що фракція "Слуга народу" втратила ядро.