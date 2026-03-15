Трамп заявил, что "Зеленский – последний человек, к которому бы США обратились за помощью"
Соединенным Штатам не нужна помощь Украины в перехвате иранских дронов на Ближнем Востоке
Как передает RegioNews, об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил США и их союзникам помощь в перехвате иранских дронов на Ближнем Востоке.
В то же время, на вопрос о помощи от Украины, Дональд Трамп заявил, что "Зеленский – это последний человек, от которого нам нужна помощь".
Как сообщалось, Великобритания привлечет украинских военных для борьбы с иранскими дронами. Об этом премьер-министр Великобритании Стармер заявил в видеообращении в соцсети X.
