Трамп заявил, что "Зеленский – последний человек, к которому бы США обратились за помощью"

Соединенным Штатам не нужна помощь Украины в перехвате иранских дронов на Ближнем Востоке

Как передает RegioNews, об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил США и их союзникам помощь в перехвате иранских дронов на Ближнем Востоке.

В то же время, на вопрос о помощи от Украины, Дональд Трамп заявил, что "Зеленский – это последний человек, от которого нам нужна помощь".

Как сообщалось, Великобритания привлечет украинских военных для борьбы с иранскими дронами. Об этом премьер-министр Великобритании Стармер заявил в видеообращении в соцсети X.