Заблокировали счет "из-за российского флага": Олег Гороховский получил критику после публикации фото клиентки monobank

Соучредитель monobank получил немало критики за то, что опубликовал фото клиентки банка, проходившей верификацию. Стала известна позиция двух сторон

Детали скандала рассказал Сергей Гнездилов, передает RegioNews.

Соучредитель monobank Олег Гороховский опубликовал скриншот по видеоверификации клиентки на фоне триколора. Он прокомментировал это саркастически, заметив, что счет девушки заблокировали из-за "немытой головы", намекая на российский флаг.

Многие пользователи социальных сетей начали критиковать Гороховского за эту публикацию. Они отмечают, что публикация личных данных клиента по внутренней системе банка является грубым нарушением банковской тайны и этики.

Позиция девушки

Карина Кольоб, фото которой опубликовал Олег Гороховский, высказалась по поводу ситуации. По словам девушки, на фотографии флаг Словении, а не Россия. Девушка настаивает, что у нее отец служит в ВСУ, а она не поддерживает страну-агрессорку. Фото, по ее словам, она сделала у своей подруги, являющейся гражданкой Словении, и так случилось, что в кадр попал этот триколор.

Военный и общественный деятель Сергей Гнездилов отметил, что провел мониторинг страниц Карины и ее родственников в социальных сетях. По его словам, он не увидел ничего пророссийского. Военный убежден, что это нормальная проукраинская страница, а сама девушка репостит группы поиска пропавших без вести, информацию из украинских источников.

Позиция соучредителя monobank

Впоследствии Сергей Гнездилов рассказал, что он поговорил с соучредителем monobank Олегом Гороховским. По его словам, бизнесмен убежден, что девушка лжет, а флаг был пророссийским.