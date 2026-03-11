Иллюстративное фото: Credits

Об этом сообщила Восточная правозащитная группа, передает RegioNews.

Под лозунгами "защиты материнства" и "поддержки рождаемости" готовятся новые правила, которые фактически делают невозможным любую медицинскую рекомендацию по прерыванию беременности и создают правовое давление на врачей.

В подобных практиках, уже применяемых в регионах Российской Федерации, предусмотрены штрафы за так называемую "пропаганду абортов". Это значит, что врач больше не может честно и профессионально консультировать пациентку, а женщина – свободно принимать решения по собственному телу.

"Особенно это цинично выглядит в условиях войны: на оккупированных территориях зафиксированы многочисленные случаи сексуального насилия со стороны российских военных. Даже наступившая в результате таких преступлений беременность не рассматривается оккупационной системой как основание для защиты права женщины на выбор", – говорят правозащитники.

Эксперты отмечают, что это уже не о "традиционных ценностях". Новые правила являются элементом демографической политики, направленной на получение новых граждан – будущих солдат.

"Когда государство начинает решать, рожать женщине или нет, это не социальная политика, а контроль над телом. На временно оккупированных территориях Украины это очередной элемент системной политики давления на население и грубое нарушение репродуктивных прав женщин", - подчеркнули правозащитники.

Напомним, в июне прошлого года Ивано-Франковский горсовет обратился к руководству страны с призывом запретить аборты и увеличить поддержку украинских семей. В обращении говорилось, что если страна не создаст условий для рождения и воспитания детей, это поставит под угрозу ее будущее.

