Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

На предприятии возник пожар. Экстренные службы продолжают работать на месте попадания.

Известно о двух погибших из-за вражеской атаки.

Пятеро человек получили ранения. В больнице находятся 47-летняя, 50-летняя и 60-летняя женщины, а также мужчины 39 и 49 лет.

Предварительно, все пострадавшие – в тяжелом состоянии, у них взрывные ранения с травмами разной степени. Всем оказывается необходимая медпомощь.

Напомним, вечером 10 марта враг нанес удар по территории частного сектора в Шевченковском районе Харькова. Возникли пожары.