Утренний удар по предприятию в Харькове: есть погибшие и пострадавшие
Утром 11 марта российские военные атаковали беспилотником гражданское предприятие в Шевченковском районе Харькова
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
На предприятии возник пожар. Экстренные службы продолжают работать на месте попадания.
Известно о двух погибших из-за вражеской атаки.
Пятеро человек получили ранения. В больнице находятся 47-летняя, 50-летняя и 60-летняя женщины, а также мужчины 39 и 49 лет.
Предварительно, все пострадавшие – в тяжелом состоянии, у них взрывные ранения с травмами разной степени. Всем оказывается необходимая медпомощь.
Напомним, вечером 10 марта враг нанес удар по территории частного сектора в Шевченковском районе Харькова. Возникли пожары.
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
Спецоперация НАБУ в Ужгороде: у границы задержали зернотрейдера Дмитрия Коваленко
11 марта 2026, 12:31Помогал избежать призыва: в Полтавской области начальник ТЦК бронировал мужчин "на бумаге"
11 марта 2026, 12:14В Киеве нацгвардеец продал два автомата Калашникова за 55 тыс. грн
11 марта 2026, 11:58Пытки 9-летнего мальчика в Киеве: начальнице службы по делам детей сообщили о подозрении
11 марта 2026, 11:45Убийство бывшего председателя ВР Парубия: обвинительный акт передан в суд
11 марта 2026, 11:28В поле на Виннитчине обнаружили обломки российской ракеты Х-101
11 марта 2026, 11:17Последствия утреннего удара по пищевому предприятию в Харькове: количество пострадавших выросло
11 марта 2026, 10:57Россия перебрасывает элитные подразделения из Крыма в Мариуполь – Андрющенко
11 марта 2026, 10:47Удар по предприятию в Полтавской области 8 марта: спасатели ликвидировали все пожары
11 марта 2026, 10:29На Закарпатье трое мужчин задержаны за нападение на военных ТЦК и СП
11 марта 2026, 10:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе