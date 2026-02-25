09:24  25 февраля
25 февраля 2026, 08:07

Трамп: США работают, чтобы остановить убийства и резню между Россией и Украиной

25 февраля 2026, 08:07
Читайте також українською мовою
Фото: AP
Читайте також
українською мовою

В ходе ежегодного обращения у Конгрессу США 24 февраля президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "упорно работают над прекращением убийств и резни между Россией и Украиной"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на выступление американского лидера.

"Мы очень упорно работаем над тем, чтобы прекратить девятую войну, убийства и резню между Россией и Украиной, где ежемесячно погибает 25 000 солдат, война, которой никогда бы не произошло, будь я президентом", – сказал Трамп.

Кроме того, он отметил важность дипломатических усилий для остановки конфликта и предотвращения дальнейших жертв среди военных и гражданских.

Как известно, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится отдавать территории в обмен на прекращение огня, потому что российский диктатор Путин не собирается заканчивать войну.

Напомним, в течение 17-18 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров между США, Украиной и Россией.

По словам секретаря СНБО Рустем Умерова, работа была интенсивной и предметной. Он добавил, что часть вопросов удалось уточнить, по части – продолжается дополнительное согласование.

В свою очередь, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов отметил, что разговор был непростым, но важным, а команда уже готовится к продолжению переговоров в ближайшее время.

Также СМИ сообщали, что на этих переговорах представители России и Украины обсуждали идею создания демилитаризованной зоны в Донецкой области, которую не будут контролировать ни ВС РФ, ни ВС.

По словам президента Владимира Зеленского, следующий раунд мирных переговоров состоится в Швейцарии.

Читайте также: В Женеве украинская и российская делегации провели тайные переговоры "без свидетелей"

