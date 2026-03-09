Минэкономики опровергло фейки о сокращении декретного отпуска

Иллюстративное фото: из открытых источников

В сети распространяют информацию, что новый Трудовой кодекс якобы сокращает декретный отпуск с трех лет до четырех месяцев. В Министерстве экономики опровергают эти сообщения

Об этом пишет 24 канал со ссылкой на комментарий Минэкономики, передает RegioNews.

Как пояснили в ведомстве, продолжительность отпуска по уходу за ребенком остается без изменений и гарантируется сохранение рабочего места.

Новый кодекс только вводит дополнительный оплачиваемый отпуск для родителей сроком до четырех месяцев, не заменяющий действующий трехлетний декрет.

Согласно европейским стандартам, новый отпуск создает дополнительные социальные гарантии, не ущемляя права работников. Социальные выплаты и государственная помощь при рождении ребенка не изменяются.

Проект кодекса сохраняет ключевые гарантии:

запрет увольнения беременных и работников с детьми до 1,5 лет или ребенком с инвалидностью;

медицинские осмотры для беременных;

право каждого родителя на два месяца оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком.

Как известно, по данным СМИ, проект нового Трудового кодекса был рассмотрен Комитетом по социальной политике еще 4 марта. Ожидается, что после принятия документа в первом чтении он будет доработан перед следующим этапом голосования.

Целью этой целью является заменить действующий Кодекс законов о труде, действующий с 1971 года, и модернизировать трудовое законодательство с учетом современных социально-экономических условий и обязательств Украины по евроинтеграции.

