12:50  09 марта
На Закарпатье автомобиль въехал в дом: четверо травмированных, двое из них – дети
08:57  09 марта
В Киевской области мужчина провалился под лед, спасая собаку
08:42  09 марта
Смертельное ДТП в Черкассах: задержан 23-летний водитель Mustang
UA | RU
UA | RU
09 марта 2026, 15:38

Минэкономики опровергло фейки о сокращении декретного отпуска

09 марта 2026, 15:38
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В сети распространяют информацию, что новый Трудовой кодекс якобы сокращает декретный отпуск с трех лет до четырех месяцев. В Министерстве экономики опровергают эти сообщения

Об этом пишет 24 канал со ссылкой на комментарий Минэкономики, передает RegioNews.

Как пояснили в ведомстве, продолжительность отпуска по уходу за ребенком остается без изменений и гарантируется сохранение рабочего места.

Новый кодекс только вводит дополнительный оплачиваемый отпуск для родителей сроком до четырех месяцев, не заменяющий действующий трехлетний декрет.

Согласно европейским стандартам, новый отпуск создает дополнительные социальные гарантии, не ущемляя права работников. Социальные выплаты и государственная помощь при рождении ребенка не изменяются.

Проект кодекса сохраняет ключевые гарантии:

  • запрет увольнения беременных и работников с детьми до 1,5 лет или ребенком с инвалидностью;
  • медицинские осмотры для беременных;
  • право каждого родителя на два месяца оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком.

Как известно, по данным СМИ, проект нового Трудового кодекса был рассмотрен Комитетом по социальной политике еще 4 марта. Ожидается, что после принятия документа в первом чтении он будет доработан перед следующим этапом голосования.

Целью этой целью является заменить действующий Кодекс законов о труде, действующий с 1971 года, и модернизировать трудовое законодательство с учетом современных социально-экономических условий и обязательств Украины по евроинтеграции.

Читайте также: Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Трудовой кодекс Минэкономики работодатели декретный отпуск
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
В Украину идет потепление до +17
09 марта 2026, 18:03
В Днепре отправили за решетку женщину, которая готовила теракт
09 марта 2026, 17:35
Резкое повышение цен на топливо требует антикризисных мер
09 марта 2026, 17:31
Патриарх Филарет был госпитализирован: в ПЦУ призвали молиться
09 марта 2026, 16:59
На войне погиб командир 39-й бригады тактической авиации
09 марта 2026, 16:33
Скандально известный нардеп от "Слуги народа" был найден в Канаде
09 марта 2026, 16:19
Захватили на БТР и держали в наручниках 28 часов: появились подробности задержания украинских инкассаторов в Венгрии
09 марта 2026, 16:04
Туристический сезон на Хортице: какие ограничения действуют и почему
09 марта 2026, 15:57
Экс-чиновников Укрзализныци будут судить за коррупцию на закупке трансформаторов во время войны
09 марта 2026, 15:50
"Работники банка" атакуют: на Прикарпатье аферисты выманили у людей десятки тысяч гривен
09 марта 2026, 15:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Валерий Пекар
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »