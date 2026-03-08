РФ атаковала Украину Искандерами и более 100 дронов

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 8 марта (с 19:00 7 марта) оккупанты атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 117 ударными беспилотниками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что противовоздушная оборона, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны отражали атаку.

По предварительным данным на 09:00, сбито или подавлено 98 вражеских беспилотников.

Попадание двух баллистических ракет и 19 ударных БПЛА зафиксировано на 11 локациях.

Напомним, в ночь на 8 марта российские войска атаковали ударными БпЛА жилищный сектор села Большая Бабка Чугуевского района. Возник пожар Когда спасатели ГСЧС прибыли на место, чтобы помочь людям, орог целенаправленно атаковал дроном пожарный автомобиль. К счастью, чрезвычайники не пострадали – на момент удара они находились в укрытии.