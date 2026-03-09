08:57  09 марта
В Киевской области мужчина провалился под лед, спасая собаку
08:42  09 марта
Смертельное ДТП в Черкассах: задержан 23-летний водитель Mustang
08:38  09 марта
Поджоги автомобилей за деньги: в Полтаве студентку отправили под домашний арест
09 марта 2026, 11:14

Из-за атак РФ на энергообъекты есть обесточивания в трех областях – Минэнерго

09 марта 2026, 11:14
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть громад в Сумской, Черниговской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 марта в части регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности.

Потребителей в регионах, где действуют почасовые отключения, просят экономно использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно – в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 9 марта РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", а также 197 ударными БПЛА. Силы ПВО обезвредили 161 беспилотник.

03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
