Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть громад в Сумской, Черниговской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 марта в части регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности.

Потребителей в регионах, где действуют почасовые отключения, просят экономно использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно – в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 9 марта РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", а также 197 ударными БПЛА. Силы ПВО обезвредили 161 беспилотник.