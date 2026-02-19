13:20  19 февраля
Тепло, смех и память: как в Винницкой области поддерживают семьи Защитников

19 февраля 2026, 13:36
Фото: ОО "Защита государства"
В селе Марьяновка Винницкой области на "Долине УБД" произошло событие, которое стало настоящим пространством тепла, памяти и единства

Как информирует RegioNews, организовала мероприятие Гайсинская районная ячейка ОО "Защита государства".

Оно объединило семьи погибших Защитников, пропавших без вести, ветеранов, военнослужащих и их близких в искреннем круге поддержки.

Встреча стала "островом безопасности" для тех, кто испытывает потерю или длительный стресс, где можно почувствовать понимание, поддержку и человеческое тепло.

Для детей и семей работали мастер-классы:

  • Рисование песком – светлые картины, созданные маленькими руками.
  • Создание баннера памяти – валентинки с фотографиями погибших и пропавших без вести.
  • Викторины для детей и молодежи – познавательно и весело.

Для многих детей это был шанс хотя бы на несколько часов отвлечься от войны, насладиться смехом, играми и ощутить поддержку и безопасность.

Также гостей угощали горячей ухой, приготовленной под открытым небом.

ОО "Защита государства" отмечает, что подобные мероприятия создают пространство памяти, поддержки и единства для нуждающихся.

Напомним, в Тернополе стартовал новый проект для защитников и их близких, инициированный ОО "Защита государства". Речь идет о занятиях по танго. Их проводит профессиональная хореография.

