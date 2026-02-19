Тепло, смех и память: как в Винницкой области поддерживают семьи Защитников
В селе Марьяновка Винницкой области на "Долине УБД" произошло событие, которое стало настоящим пространством тепла, памяти и единства
Как информирует RegioNews, организовала мероприятие Гайсинская районная ячейка ОО "Защита государства".
Оно объединило семьи погибших Защитников, пропавших без вести, ветеранов, военнослужащих и их близких в искреннем круге поддержки.
Встреча стала "островом безопасности" для тех, кто испытывает потерю или длительный стресс, где можно почувствовать понимание, поддержку и человеческое тепло.
Для детей и семей работали мастер-классы:
- Рисование песком – светлые картины, созданные маленькими руками.
- Создание баннера памяти – валентинки с фотографиями погибших и пропавших без вести.
- Викторины для детей и молодежи – познавательно и весело.
Для многих детей это был шанс хотя бы на несколько часов отвлечься от войны, насладиться смехом, играми и ощутить поддержку и безопасность.
Также гостей угощали горячей ухой, приготовленной под открытым небом.
ОО "Защита государства" отмечает, что подобные мероприятия создают пространство памяти, поддержки и единства для нуждающихся.
Напомним, в Тернополе стартовал новый проект для защитников и их близких, инициированный ОО "Защита государства". Речь идет о занятиях по танго. Их проводит профессиональная хореография.