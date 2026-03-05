19:36  05 березня
Завтра в Україні буде хмарно, місцями пройде сніг з дощем
18:14  05 березня
Пальне на заправках може подорожчати до 150 грн за літр
16:31  05 березня
В Києві посеред дня викрали людину
05 березня 2026, 19:19

В СБУ прокоментували бронювання власників популярних Telegram-каналів

05 березня 2026, 19:19
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Служба безпеки України заявила, що не надавала бронювання від мобілізації особам, яких називають власниками популярних Telegram-каналів Times of Ukraine, «Україна Online» та «Інсайдер»

Як передає RegioNews, про це йдеться у відповіді СБУ на запит "Детектор медіа".

Як відомо, в січні народний депутат Ярослав Железняк опублікував розслідування, у якому ідентифікував власників одних з найбільших Telegram-каналів в Україні: "Інсайдер", "Україна Сейчас", "Реальна війна", "Україна Online" і Times of Ukraine.

За його даними, каналами "Україна Online" і "Times of Ukraine" нібито володіють Олег Арутюнянц та Богдан Тимощук – співвласники агенції з просування Telegram-каналів Toba, а каналом "Інсайдер" – 31-річний харківʼянин Андрій Сахаров.

В СБУ заявила, що ці особи не є заброньованими у Службі безпеки. Також вони не укладали зі службою трудового договору і не є співробітниками-військовослужбовцями.

Як повідомлялось, чиновник Міноборони продавав бронювання від мобілізації. Коштувала така "послуга" 10 000 доларів.

03 березня 2026
