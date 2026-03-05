В СБУ прокоментували бронювання власників популярних Telegram-каналів
Служба безпеки України заявила, що не надавала бронювання від мобілізації особам, яких називають власниками популярних Telegram-каналів Times of Ukraine, «Україна Online» та «Інсайдер»
Як передає RegioNews, про це йдеться у відповіді СБУ на запит "Детектор медіа".
Як відомо, в січні народний депутат Ярослав Железняк опублікував розслідування, у якому ідентифікував власників одних з найбільших Telegram-каналів в Україні: "Інсайдер", "Україна Сейчас", "Реальна війна", "Україна Online" і Times of Ukraine.
За його даними, каналами "Україна Online" і "Times of Ukraine" нібито володіють Олег Арутюнянц та Богдан Тимощук – співвласники агенції з просування Telegram-каналів Toba, а каналом "Інсайдер" – 31-річний харківʼянин Андрій Сахаров.
В СБУ заявила, що ці особи не є заброньованими у Службі безпеки. Також вони не укладали зі службою трудового договору і не є співробітниками-військовослужбовцями.
Як повідомлялось, чиновник Міноборони продавав бронювання від мобілізації. Коштувала така "послуга" 10 000 доларів.