01 марта 2026, 16:25

В России дошкольников будут учить поддерживать войну против Украины

01 марта 2026, 16:25
В России запускают идеологическую программу для дошкольников «Добрые игры». Таким образом, пропаганда будет учить детей поддерживать войну против Украины

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает RegioNews.

Речь идет об обязательных пропагандистских занятиях, которые проводятся в РФ с сентября 2022 года. Кремль планирует учить детей видению "культурных ценностей". В частности, речь идет о войне против Украины.

"Добрые игры" — это не обучение, а инструмент идеологической обработки, замаскированный под развлечения, который готовит новое поколение к некритическому принятию государственной пропаганды. Цель таких программ — воспитать поколение, которое не будет ставить под сомнение действия власти, воспринимать войну как норму и верить в пропаганду кремля", - говорят в ЦПД.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях россияне создают отдельные отряды при МВД, задачей которых будут фильтрационные действия местного населения.

25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
