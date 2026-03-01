В России дошкольников будут учить поддерживать войну против Украины

Иллюстративное фото

В России запускают идеологическую программу для дошкольников «Добрые игры». Таким образом, пропаганда будет учить детей поддерживать войну против Украины

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает RegioNews.

Речь идет об обязательных пропагандистских занятиях, которые проводятся в РФ с сентября 2022 года. Кремль планирует учить детей видению "культурных ценностей". В частности, речь идет о войне против Украины.

"Добрые игры" — это не обучение, а инструмент идеологической обработки, замаскированный под развлечения, который готовит новое поколение к некритическому принятию государственной пропаганды. Цель таких программ — воспитать поколение, которое не будет ставить под сомнение действия власти, воспринимать войну как норму и верить в пропаганду кремля", - говорят в ЦПД.

