В Харьковской области россияне обстреляли кладбище

Россияне 1 марта атаковали беспилотниками поселок Золочев. В результате атаки повреждены надгробия на кладбище.

Об этом сообщает "Думка"

В результате первого удара в поселке были частично повреждены электросети. Уже позже враг нанес второй удар: атака пришлась по местному кладбищу. В результате удара повреждены надгробия.

Впоследствии россияне ударили снова. Удар пришелся по открытой территории гимназии. Обошлось без пострадавших.

