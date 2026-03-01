В Харьковской области россияне обстреляли кладбище
Россияне 1 марта атаковали беспилотниками поселок Золочев. В результате атаки повреждены надгробия на кладбище.
Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.
В результате первого удара в поселке были частично повреждены электросети. Уже позже враг нанес второй удар: атака пришлась по местному кладбищу. В результате удара повреждены надгробия.
Впоследствии россияне ударили снова. Удар пришелся по открытой территории гимназии. Обошлось без пострадавших.
Напомним, утром 1 марта российская армия ударила по общежитию в Харькове. В СМИ показали кадры с места происшествия.
