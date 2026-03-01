14:35  01 марта
Удар по общежитию в Харькове: показали фото последствий
12:25  01 марта
"Тень Труханова", фальшивые решения: в Одессе скандальный бизнесмен годами разворовывал земли
15:35  01 марта
Россияне ударили по Херсону: погибли четыре человека
UA | RU
UA | RU
01 марта 2026, 15:35

Россияне ударили по Херсону: погибли четыре человека

01 марта 2026, 15:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Россияне днем нанесли удар по Херсону. В больнице скончались местные жители, которые были ранены

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА, передает RegioNews.

По словам Александра Прокудина, днем россияне обстреляли Корабельный район Херсона. Впоследствии стало известно, что погибли две женщины, которые находились у подъезда жилого дома.

Также стало известно, что 85-летняя женщина и 63-летний мужчина, получившие тяжелые ранения в удар этого удара, скончались в больнице.

Напомним, утром 1 марта российская армия ударила по общежитию в Харькове. В СМИ показали кадры с места происшествия.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрелы оккупанты Херсонская область
Россияне накрыли огнем Запорожье: есть погибшая
01 марта 2026, 13:20
Россияне атаковали Харьков беспилотниками: есть пострадавшие
01 марта 2026, 11:45
Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: есть погибший и раненые
01 марта 2026, 10:35
Все новости »
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
В Харьковской области россияне обстреляли кладбище
01 марта 2026, 17:05
В России дошкольников будут учить поддерживать войну против Украины
01 марта 2026, 16:25
Удар по общежитию в Харькове: показали фото последствий
01 марта 2026, 14:35
В Николаевской области бешеный пес напал на людей
01 марта 2026, 13:55
Россияне накрыли огнем Запорожье: есть погибшая
01 марта 2026, 13:20
"Тень Труханова", фальшивые решения: в Одессе скандальный бизнесмен годами разворовывал земли
01 марта 2026, 12:25
В Харькове за решетку отправили подростка, который вербовал сверстников для россиян
01 марта 2026, 12:15
Россияне атаковали Харьков беспилотниками: есть пострадавшие
01 марта 2026, 11:45
В Полтавской области иномарка сбила ребенка
01 марта 2026, 10:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Пекар
Все блоги »