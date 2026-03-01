Россияне ударили по Херсону: погибли четыре человека
Россияне днем нанесли удар по Херсону. В больнице скончались местные жители, которые были ранены
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА, передает RegioNews.
По словам Александра Прокудина, днем россияне обстреляли Корабельный район Херсона. Впоследствии стало известно, что погибли две женщины, которые находились у подъезда жилого дома.
Также стало известно, что 85-летняя женщина и 63-летний мужчина, получившие тяжелые ранения в удар этого удара, скончались в больнице.
Напомним, утром 1 марта российская армия ударила по общежитию в Харькове. В СМИ показали кадры с места происшествия.
