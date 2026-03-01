14:35  01 марта
01 марта 2026, 18:55

В Днепре мужчина взорвал гранату в квартире

01 марта 2026, 18:55
Фото: Відомо
Инцидент произошел утром 1 марта по проспекту Богдана Хмельницкого в Днепре. Мужчина закрылся в квартире многоэтажного дома вместе с гранатой.

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Предварительно 33-летний мужчина в квартире взорвал снаряд. В результате взрыва он получил повреждение рук. Когда на место прибыли экстренные службы, он самостоятельно вышел из квартиры. Правоохранители его задержали.

Напомним, ранее в Киеве полицейские объявили о подозрении военному в СЗЧ, взорвавшему гранату в квартире на Оболони, в результате чего один мужчина погиб и еще один получил ранения.

Граната инцидент Днепр
